Sanremo e quel tesoretto chiamato ‘consulenze e incarichi’: tra 2019 e 2020 Amaie e Amaie Energia hanno speso più di 800 mila euro

Quanto pesano le consulenze esterne? Ogni anno sia il Comune di Sanremo che le sue società partecipati si appoggiano a decine di professionisti da tutta Italia per gli incarichi più disparati. Prese singolarmente le consulenze possono anche sembrare spese irrisorie, ma nel complesso vanno a generare un vero e proprio tesoretto dal valore difficilmente immaginabile.

E così abbiamo fatto i conti in tasca ad Amaie e Amaie Energia, le due società partecipate del Comune di Sanremo che, specie negli ultimi anni, si sono ritagliate ruoli di primaria importanza nell’erogazione di servizi.

Sul sito ufficiale di Amaie, però, il rendiconto chiamato ‘2020’ rimanda al documento dell’anno precedente che pesa per quasi 240 mila euro.

Amaie Energia, invece, riporta correttamente i dati del 2020 per un totale di quasi 600 mila euro: un incremento non da poco rispetto all’anno pretendete quando in consulenze si era speso circa 372 mila euro.

Le due società partecipate, quindi, hanno speso oltre 800 mila euro in 12 mesi.

Ecco, nel dettaglio, le spese di Amaie e Amaie Energia





Amaie Energia - totale 586.460,19 euro (372 mila euro circa nel 2019)

Ing. Siro Patrone 900 euro - certificazione impianto elettrico

Ing. Lorenzo Basso 3.000 euro - studio preliminare

Alberto Guasco 7.000 euro - consulenza comunicazione

Dott. Leandro Faraldi 18.000 euro - sorveglianza sanitaria

Studio Maiga 4.500 euro - assistenza contabile

Studio Maiga 2.500 euro - assistenza e consulenza societaria

Diego Frascarelli 4.000 euro - redazione piano economico triennale

Delaude-Podestà-Bruzzone 36.000 euro - verifica sismica

Ennio Scarella 5.500 euro - progetto preliminare

Avv. Brignone 1.500 euro - assistenza legale

Avv. Brignone 5.885 euro - assistenza legale

Sosperit 12.843,80 euro - verifiche strutturali

Avv. Brignone 1.500 euro - procedure selettive

Avv. Moreno 3.000 euro - consulenza stragiudiziale

Studio Bracco-Cerqueti 8.200 euro - bandi di selezione

Giulio Flore 4.800 euro - servizio di prevenzione e protezione

Notaio Centola 5.000 euro - redazione verbale assemblea

Geol. Gianfranco Secondo 7.500 euro - relazione geologica

Giovanni Lengueglia 15.000 euro - responsabile tecnico

Notaio Centola 1.200 euro - autentica di firme

Notaio Centola 7.000 euro - atto di vendita

Silvio Maiga 13.500 euro - assistenza e consulenza professionale

Silvio Maiga 7.500 euro - assistenza e consulenza societaria

Notaio Centola 4.500 euro - vendita terreni

Geom. Ivano Rebaudo 2.400 euro - prestazioni professionali

Dott. Stefano Casalboni 23.000 euro - consulenza direzionale

Studio legale Boeri Lo Presti 15.000 euro - assistenza legale

Avv. Nadia Brignone 6.311,25 euro - assistenza legale

Crowe 17.000 euro - revisione legale

Studio Bracco Cerqueti 3.400 euro - consulenza funzionale

Arch. Ennio Scarella 4.000 euro - coordinamento della sicurezza

Ing. Paolo Ferrari 34.732,20 euro - ottimizzazione capacità produttiva

Ing. Valerio Chiarelli 34.732,20 - ottimizzazione capacità produttiva

Geom. Artuso Cipriani 6.500 euro - predisposizione di esame

Dott. Gianmario Bagliani 10.000 euro - pratica anti incendio

Notaio Centola 2.000 euro - autentica firme

Notaio Centola 900 euro - atto aggiuntivo a contratto

Ing. Pierantonio Delaude 3.500 euro - determinazione carico copertura

Studio Pozzi 39.975 euro - amministrazione del personale

Dedalo di Claudio Mastrantuno 4.000 euro - direzione scientifica

Geosmart 1.500 euro - stato manutenzione pista ciclabile

Avv. Francesco Massa 1.200 euro - consulenza su gara

Notaio Centola 930 euro - atto di accertamento

Geom. Fabio Pelliccia 1.800 euro - redazione perizia

Ing. Gianmario Bagliani 2.000 euro - redazione progetto

Avv. Andracco-Ghinamo-Moreno 9.000 euro - assistenza stragiudiziale

Dott. Silvio Maiga 1.250,74 euro - comunicazioni varie

Crowe 39.900 euro - supporto definizione assetto organizzativo

Dott.sa Nadia Ramazzini 10.000 euro - supporto alla direzione

Sep Sas di Stefano Micheli & C. 3.000 euro - supporto alla direzione

Ennio Scarella 500 euro - spese tecniche

Andrea Pelle 1.500 euro - parere aspetti IVA

Notaio Centola 3.000 euro - incarico per estratti, vidimazioni, autentiche

Ennio Scarella 1.000 euro - redazione progetto

Avv. Francesco Massa 4.600 euro - consulenza giuridica

Dott. Gianmario Bagliani 7.200 euro - direzione lavori

Ing. Stefania Rossi 1.000 euro - prevenzione e gestione acque

Ing. Lorenzo Basso 10.800 euro - prevenzione incendi

Ing. Lorenzo Basso 1.500 euro - prevenzione incendi

Geom. Fabio Pelliccia 6.000 euro - progettazione esecutiva

Geom. Ivano Rebaudo 2.500 euro - progetto area lavaggio automezzi

Geom. Ivano Rebaudo 2.500 euro - dir. lav. ristrutturazione magazzino

Studio Ass. Ferrari e Salvi 2.500 euro - individuazione piante

Studio Ass. Ferrari e Salvi 4.500 euro - manutenzione

Geom. Arturo Cipriani 30.000 euro - realizzazione autorimessa

Giovanni Lengueglia 15.000 euro - responsabile tecnico

Geosmart 12.500 euro - consulenza movimenti franosi

Ennio Scarella 16.000 euro - realizzazione nuovi uffici

Dedalo di Claudio Mastrantuono 8.000 euro - integrazione e proroga incarico



Amaie Spa - totale 241.622,54 euro

Dott. Stefano Casalboni 12.000 euro - consulenza direzionale

Dott.Sa Monica Periccioli 1.000 euro - commissario esterno

Avv. Riccardo Maoli 11.000 euro - difesa legale

Avv. Andrea Rossi 11.000 euro - difesa legale

Avv. Francesco Meiffret 3.200 euro - azione di rivendica

Avv. Corrado Bovio 1.400 euro - proposizione istanza di ammissione tardiva

Avv. Massimo Calcagnile 6.800 euro - redazione parere

Dott. Stefano Casalboni 3.200 euro - consulenza direzionale

Geom. Pietro De Nicolò 5.700 euro - incarico per studio di fattibilità

Avv. Fausto Moreno 3.720 euro - incarico per fase esecutiva

Avv. Elvira Lombardi 13.339 euro - difensore per ricorso di Cassazione

Avv. Guido Francesco Romanelli 2.000 euro - difensore per ricorso di Cassazione

Legal partner Avvocati Scarl / Avv. Stefano Vinti 3.500 euro - ricorso Tar Lazio

Avv. Stefano Vinti 3.500 euro - ricorso Tar Lazio

Studio Cipriani 2.500 euro - redazione variante progetto

Ing. Luca Siccardi 1.800 euro - verifica fondazioni

Geol. Andrea Guardiani 1.887 euro - indagine e relazione geologica

Avv. Marta Beatrice Vaccara 1.215 euro - assistenza stragiudiziale

Avv. Francesco Meiffret 2.048 euro - difesa legale

Studio Lanteri 15.000 euro - consulenza amministrativa e fiscale

Ing. Luca Tarantino 11.311 euro - lavori rotonda Armea via Aurelia

Ing. Corrado Giromini 11.311 euro - incarico per illuminazione pubblica

Ing. Tommaso Buschiazzo 4.500 euro - incarico per risanamento igienico

Dott. Stefano Casalboni 3.500 euro - consulenza direzionale

Avv. Simone Croese 358 euro - assistenza legale

Dott. Roberto Pischedda 500 euro - importazione bilancio consolidato

Ing. Simone Di Marcoberardino 2.800 euro - incarico collaudatore tecnico

Ing. Filippo Guidastri 11.311 euro - incarico esecuzione lavori

Geom. Gianfranco Adami 1.800 euro - pratica urbanistica

Geol. Andrea Guardiani 600 euro - indagine e relazione geologica

Per. Ind. Giuseppe Messina 2.500 euro - prestazione professionale

Per. Ind. Giuseppe Messina 2.500 euro - seconda prestazione professionale

Avv. Simone Croese 358 euro - incarico procedimento ex art. 700 C.P.C.

Dott.sa Cristina Lupi 4.000 euro - attività amministrativa

Dott. Marco Aveta 3.266,92 euro - stipula contratto

Ing. Lorenzo Basso 1.872 euro - rinnovo pratica prevenzione incendi

Ing. Maurizio Larcher 6.541,52 euro - nolo licenza software

Ing. Maurizio Larcher 3.543,32 euro - formazione professionale

Ing. Luca Siccardi 1.300 euro - integrazione incarico

Dott. Marco Rossi 3.000 euro - redazione memoria

Ing. Filippo Guidastri 4.317,17 euro - realizzazione impianti illuminazione

Ing. Luca Tarantino 4.317,17 euro - realizzazione impianti illuminazione

Studio Mezzadri 260 euro - attività di rendicontazione

Dott. Giacomo Balestra 525 euro - somministrazioni vaccinazioni

Studio tecnico Ammendolia 2.850 euro - direzione lavori

Avv. Paolo Borfiga 2.262,44 euro - gestione del credito

Studio Lanteri 6.620 euro - formulazione parere

Ing. Federico Minerva 11.000 euro - progetto condotta Roya

Ing. Ivan De Benedetto 9.990 euro - progetto condotta Roya

Ing. Giovanni Rolando 16.799 euro - progetto condotta Roya

Totale consulenze Amaie e Amaie Energia 828.082,73 euro