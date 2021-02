Sanremo: Comune e Asl1 a confronto per il piano vaccinale, determinante sarà l’impiego dei medici di base

La quinta commissione, presieduta dal consigliere comunale Sara Tonegutti, si è riunita questa mattina con un solo punto all’ordine del giorno: il piano vaccini. Come noto, la provincia di Imperia e, in particolare, la zona da Sanremo a Ventimiglia, è da qualche giorno al centro delle attenzioni di Regione Liguria per un incremento dei contagi dovuti principalmente alla vicinanza con la Costa Azzurra, dove i nuovi positivi sono in costante aumento. Tanto che proprio in queste ore da Genova si stanno valutando nuove restrizioni.



Alla riunione hanno preso parte, oltre ai commissari e all’assessore ai Servizi Sociali, Costanza Pireri, anche Roberto Prendonzani e Michele Orlando per Asl1.

Da parte della commissione e dell’assessore Pireri è arrivata la richiesta ad Als1 di chiarimenti e specifiche in merito alla somministrazione dei vaccini.



“Ci stiamo organizzando su due linee di campagna: una per gli ultra 80enni e l’altra per i frontalieri - ha spiegato Roberto Predonzani - per il distretto 2 il punto di vaccinazione è alla stazione di Taggia e ieri, per una questione di distanze, abbiamo valutato anche un centro a Molini di Triora, nelle ex scuole elementari, per gli ultra 80enni del paese e dei paesi limitrofi. Per i frontalieri ci stiamo organizzando con un primo elenco di lavoratori che avevamo e domani ci sarà la possibilità di potersi prenotare attraverso un form che sarà pubblicato sul nostro sito. Sino a 50 anni useremo il vaccino di AstraZeneca, oltre i 50 anni quello di Pfizer. Poi, sulla base delle indicazioni del Ministero, partirà anche l’altra fase per le persone a rischio, forze dell’ordine e insegnanti. Abbiamo una potenzialità di 360 vaccini al giorno, ci vuole quasi un anno. Poi, però, potranno entrare in gioco anche i medici di famiglia, ma ancora non lo sappiamo”.

Intanto nei prossimi giorni partirà la campagna per gli ultra 80enni. “Per gli ultra 80enni, su Sanremo, partiamo sabato con l’estrazione e dal 17 si partirà con gli ultra 80enni che aderiranno telefonicamente o tramite app - commenta Orlando - stimiamo circa 15 mila soggetti anziani che aderiscono alla campagna vaccinale, dai quali vanno sottratti i circa 3 mila che lo hanno già fatto nelle RSA. Contiamo di vaccinarne 360 al giorno, ne dobbiamo fare uno ogni 10 minuti. Dovremmo finire in 35/40 giorni. Poi ci sarà il richiamo e saranno altri 40 giorni. Tra circa 80 giorni contiamo di partire con la fascia di età inferiore”.