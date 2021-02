La scuola di Molini di Triora si 'candida' a ospitare un centro vaccini Covid per la valle Argentina

Molini di Triora si candida a ospitare un centro vaccini Covid per la valle Argentina. Pochi giorni fa durante la presentazione del piano di vaccinazione regionale, il direttore generale della ASL 1 Imperiese, Silvio Falco, aveva preannunciato la volontà dell'azienda sanitaria di trovare una soluzione più pratica per chi vive nell'entroterra.

Una necessità logica considerando che in questa fase il vaccino interesserà gli ultra ottantenni, ovvero la maggioranza della popolazione dei paesi. Al momento, le sedi destinate dalla ASL 1 per la somministrazione dei vaccini Covid sono il palasalute di Imperia, il palabigauda di Camporosso e alcuni spazi nella stazione ferroviaria di Taggia (Ne abbiamo parlato QUI). Quindi per evitare disagi agli anziani è apparso opportuno trovare delle sedi temporanee distaccate direttamente nei paesini.

Il centro su Molini di Triora dovrebbe essere attivato nelle settimane successive all'attivazione dei tre punti principali. Il sindaco del paese, Manuela Sasso, tempo fa, aveva proposto all'azienda sanitaria, l'uso dell'edificio scolastico, un locale recentemente rimodernato. Nella giornata di ieri c'è stato un primo sopralluogo e il parere sembra essere positivo da parte dei responsabili della ASL 1.

Un centro vaccini nelle scuole di Molini di Triora potrebbe essere facilmente raggiungibile sia dagli abitanti di questo borgo e delle sue numerose frazioni, così come dalla vicina Triora. Discorso diverso invece per Badalucco e Montalto Carpasio, per gli abitanti di questi tre paesi, la scelta più logica potrebbe essere dirigersi su Taggia.