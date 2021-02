Il Centro Vaccini Covid prende forma nella Stazione Ferroviaria di Taggia: ecco come funzionerà (Foto)

Alla stazione ferroviaria di Taggia sono iniziati i preparativi per la realizzazione del centro vaccini Covid nella Fase 2. Gli operai sono al lavoro per la costruzione dei 6 box dove il personale dell’ASL 1 Imperiese somministrerà le dosi di vaccino a partire dal 22 febbraio.

Quello di Taggia, insieme al Palasalute di Imperia e al Palabigauda di Camporosso saranno i centri della ASL 1 Imperiese per la nuova fase della campagna di vaccinazione aperta alla popolazione. In prima battuta saranno interessati gli anziani over 80 e i soggetti ultrafragili, persone che hanno particolari patologie. Appare quindi di dimensioni importanti il bacino d’utenza che servirà Taggia, se si considera che interesserà anche la vicina Sanremo, le Valli Argentina e Armea e tutto il territorio almeno fino a San Lorenzo al Mare.

Il centro vaccini sarà operativo al primo piano della stazione: nei locali di Rete Ferroviaria Italiana, dove una volta c’era il bar, a destra della biglietteria e a sinistra, nei locali del Centro Operativo Misto di Protezione Civile, per concessione del Comune. Gli spazi comunali, solitamente utilizzati in caso di emergenza per maltempo, saranno ricollocati all’interno del Municipio tabiese.

La stazione ferroviaria di Taggia è stata preferita a Villa Boselli, la prima ipotesi messa a disposizione della ASL 1 dall’amministrazione del sindaco Mario Conio. Il motivo è comprensibile, la stazione si trova in una posizione strategica, centrale per tutto il territorio che andrà a servire, in prossimità dell’Aurelia Bis e con ampia disponibilità di posteggi.

Presso la Stazione, oltre ai lavori di realizzazione degli ambulatori, sono in corso anche gli interventi per garantire la sicurezza di questi spazi. La Vigile sta predisponendo l’impianto di videosorveglianza e inoltre, quando il centro sarà attivo, sarà presente con il passaggio di pattuglie, durante la notte. Si tratta di una misura precauzionale necessaria in quanto la stazione in orario notturno rimane sempre aperta. I vaccini, il bene più prezioso, non saranno conservati in questi locali ma saranno consegnati giornalmente al personale, in base al piano di somministrazione.