Sanremo: oggi i Carabinieri dei Nas nuovamente a Casa Serena, acquisita nuova documentazione

Sono tornati questa mattina, a ‘Casa Serena’, i Carabinieri dei Nas dopo le verifiche eseguite il 26 gennaio. Secondo quanto confermato dai responsabili della struttura per anziani di frazione Poggio a Sanremo, si è trattato di una semplice acquisizione di nuova documentazione.

A gennaio, dal verbale che è stato scritto al termine della visita dai Carabinieri, non erano state riscontrate anomalie particolari. I Carabinieri del Nas di Genova, che nella prima ‘visita’ avenano controllato attentamente tutta la struttura, oggi si sono limitati a ritirare alcuni documenti.

Intanto, alla casa di riposo matuziana, dagli ultimi 11 tamponi eseguiti ad altrettanti ospiti, sono risultati ancora 4 anziani positivi. Nessuno degli operatori, invece, risulta contagiato anche se rimangono attive tutte le precauzioni del caso e vengono regolarmente fatti i tamponi. Negli ultimi giorni si sono purtroppo registrati due nuovi decessi tra gli ospiti, ma in entrambi i casi nessuno era positivo al Coronavirus.

L’unico problema per gli ospiti e per chi, anche tra il personale, ha contratto il Covid, si dovranno attendere almeno 90 giorni per poter ricevere il vaccino. Il protocollo nazionale, infatti, prevede che si debbano attendere tre mesi dalla guarigione, prima di inocularlo. Visti i tempi, quindi, è probabile che a ‘Casa Serena’ il vaccino non possa entrare prima di maggio.