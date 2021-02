Soldano: frana sulla SP 52, si circola a senso unico alternato. Cassini: “Crollo dovuto alle acque piovane” (Foto)

Frana questa mattina a Soldano, sulla Strada Provinciale 52 che sale da Vallecrosia fino a Perinaldo, al km 6.3. La viabilità è stata ripristinata con una senso unico alternato dalle 14.30.

La causa dello smottamento pare siano state le acque piovane che, scendendo da monte, hanno 'gonfiato' il muro minandone la stabilità fino al cedimento. Diverse le segnalazioni, ma il problema non è di natura strutturale.

Saranno eseguiti lavori per la messa in sicurezza, adesso ancora presenti gli operai per posizionamento blocchi di cemento che garantiranno la tranquillità degli automobilisti di passaggio.

Il primo cittadino Isio Cassini commenta: “Il tratto è stato riaperto con il senso unico alternato che regola la circolazione, si faranno lavori per la messa in sicurezza. La prima cosa è la sicurezza dei cittadini. Le acque piovane che si sono infiltrate da monte hanno minato la stabilità del muro, non è un difetto strutturale. Ora stanno ancora lavorando gli operai per riparare chi circola da eventuali crolli.”