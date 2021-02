Paventata zona rossa tra Ventimiglia e Sanremo: una nostra lettrice "Bisogna far rispettare le regole"

Una nostra lettrice, Giorgia Petrucci, ci ha scritto per commentare la situazione relativa alla pandemia e alla possibile zona rossa nella nostra provincia:

“Sono settimane che dalla Francia si arriva indisturbati e noi abbiamo paura persino ad attraversare i comuni. Ora improvvisamente, a ridosso delle settimane del Festival, urge una zona rossa solo per Sanremo e Ventimiglia? Ma pensate forse che viviamo sulle nuvole? Avete davvero stufato. Siamo stanchi, arrabbiati e stufi. Ci ritroviamo nello stesso scenario di un anno fa. Un anno di sacrifici e privazioni hanno risolto qualcosa? Pare di no. Perché comunque la maggior parte se ne frega. Dopo un anno si continua a girare senza mascherina e ancora non si è imparato a rispettare regole e distanze. Ma anziché continuare a chiudere e ad aprire facendoci impazzire, tanto più che ci rimettono solo i cittadini lavoratori, non è arrivato il momento di fare rispettare davvero le regole e farci vivere un minimo di normalità? Non è possibile essere ciechi di fronte a certi comportamenti eppure. Ma ormai si è già capito come finirà. Due settimane di lockdown, con il Festival ci si dà alla pazza gioia e poi di nuovo chiusi. Come è successo l'estate scorsa quando il Covid era andato in vacanza. I sanremesi alla fame,cantieri aperti ovunque, strade distrutte, non c'è un servizio che funziona; però ci sarà il Festival… evviva!”