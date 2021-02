Coronavirus: rapporto tamponi-positivi in calo (6,36%) in Liguria ma la nostra provincia è ancora la più colpita (90 nuovi positivi)

Lo diciamo da giorni e oggi ne abbiamo una nuova conferma. La provincia di Imperia è la più colpita dal Covid-19 negli ultimi tempi. E lo è oggi in valore assoluto (come già avvenuto in alcune giornate scorse), visto che ha più contagiati della stessa Genova.

Ed è un peccato perché, in base regionale le cose andrebbero anche discretamente bene, quanto meno in miglioramento. Oggi, infatti, sono 257 i nuovi positivi in Liguria, a fronte di 4.039 tamponi molecolari (oltre ai 2.201 tamponi antigenici rapidi) effettuati nelle ultime 24 ore, uno ogni 15,71 pari al 6,36%.

In provincia di Imperia oggi si contano 90 nuovi positivi contro gli 82 di Genova, i 59 di Savona e i 26 di Spezia. Sono stati 10 i morti in Liguria, tra il 1° febbraio e ieri, dei quali nessuno nella nostra provincia.

Tamponi processati con test molecolare: 852.532 (+4.039)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 60.176 (+2.201)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 72.226 (+257)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 5.650 (-9)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1016 (-11)

Savona 1.049 (-)

Genova 2.476 (+7)

La Spezia 829 (-11)

Residenti fuori regione o estero 120 (+8)

Altro o in fase di verifica 160 (-2)

Totale 5.650 (-9)

Ospedalizzati: 679 (+7); 63 (-) in terapia intensiva

Asl 1 - 128 (-1); 8 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 92 (+3); 8 (+1) in terapia intensiva

San Martino - 145 (+4); 25 (-) in terapia intensiva

Galliera - 46 (+1); 1 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 8 (+1); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 3 - 76 (-1); 6 (-1) in terapia intensiva

Asl 4 - 56 (+2); 9 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 128 (-2); 5 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 4.051 (-71)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 63.100 (+256)

Deceduti: 3.476 (+10)