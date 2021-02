Sanremo: tre imprenditori investono sulla speranza e rilevano locale, "È un azzardo ma c'è tanta voglia di normalità"

Nonostante l'incertezza economica dovuta al Covid ci sono anche nuove realtà che nascono. Un concetto che a Sanremo hanno fatto proprio, i fratelli Mirko e Brunello Frisiani Parisetti, insieme ad Alessio Conterno. I tre imprenditori, nati e cresciuti nel quartiere di Baragallo hanno deciso di investire risorse ed energie in 'casa', intraprendendo una nuova avventura: rilevando un locale e dando vita a 'Via Dante', un nuovo bar, ristorante trattoria che prende il nome dall'omonima strada sanremese.

Una nuova apertura non passa inosservata in questo momento se raffrontata al significativo dato emerso oggi: nel 2020, in provincia di Imperia 447 imprese hanno cessato l'attività. A maggior ragione ora dove la categoria della ristorazione è tra le più penalizzate, tra asporto e chiusure in base al colore di classificazione delle regioni. Nonostante le difficoltà per queste attività, questo gruppo di imprenditori ha deciso di dare un segnale di speranza e tra pochi giorni apriranno i battenti.



"Sicuramente la situazione attuale è sotto gli occhi di tutti, le difficoltà sono tante, ma veniamo da un anno dove la nostra vita è stata radicalmente modificata e limitata. - analizzano - È un azzardo, perché non sappiamo quando tutto ciò finirà, ma c'è tanta voglia di tornare a goderci tanti momenti in compagnia di amici e familiari. - ci raccontano i tre sanremesi - Confidiamo su questa voglia e siamo sicuri che, con tutte le difficoltà del momento, vincerà la nostra voglia di normalità. C'è anche una forte componente affettiva, siamo tutti e tre di Baragallo, quartiere che amiamo e dove abbiamo tantissimi amici".