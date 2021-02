Imperia: il PD prende posizione sulla Legge popolare contro i fenomeni di fascismo e nazismo

“A fronte di un ripetersi ormai preoccupante di materiali,​ immagini e simboli che inneggiano al fascismo e nazismo il PD cittadino ritiene doverosa una netta presa di posizione che miri a sensibilizzare l'opinione pubblica su una deriva davvero preoccupante e che porti ad una legge popolare contro tali pericolosi fenomeni”.

Interviene in questo modo il PD di Imperia, in merito alla promozione nella città e a sostegno all'iniziativa di legge popolare. “Sono ormai quasi cronaca quotidiana gli episodi di saluti fascisti – prosegue - le affermazioni che tendono a ridimensionare la tragica realtà del periodo più buio della nostra storia recente, fino ad arrivare a negare la Shoa: che 16 persone su cento non credano all'orroer​ dei campi di sterminio deve farci riflettere e deve soprattutto indurci a non rimandare una precisa presa di posizione. In quest'ottica di sostegno all'iniziativa di legge popolare pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, terremo aperta la nostra sede di Via San Giovanni ogni venerdì del mese di febbraio dalle 9.30 alle 12.30 per accogliere quanti vorranno firmare per un'iniziativa di legge popolare contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a​ fascismo e nazismo”.

“Ricordando che potranno firmare tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Imperia – termina il PD - invitiamo tutti coloro che si riconoscano, come noi, nei valori della nostra Costituzione, della resistenza, dell'antifascismo e anti nazismo ad apporre la loro firma”.