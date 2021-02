Musica: il cerianasco Paolo Martini ha superato le 5.000 visualizzazioni con il video 'Emozioni potenti'

E’ uscito in questi giorni su YouTube il video della canzone 'Emozioni potenti' del giovane cantante e musicista Paolo Martini, originario di Ceriana. In pochissimi giorni ha superato 5.000 visualizzazioni, con un apprezzamento unanime.

Si tratta di uno speciale progetto musicale che affronta due temi molto delicati e di grande attualità: il diritto alla bigenitorialità dei bambini (cioè il loro diritto di potersi relazionare sempre con entrambi i genitori, mamma e papà, anche se separati, in quanto figure complementari ed entrambe essenziali) e il ruolo fondamentale che svolge la figura paterna nella crescita di bambini e ragazzi. Le parole del testo sono dello scrittore e professore sanremese Dario Daniele, appena uscito in libreria con il suo ultimo romanzo 'La costellazione del gatto' (Leucotea Editore) e trattano l’argomento immaginando la voce e le emozioni di un bambino che racconta semplicemente il suo ‘bisogno del papà’.

L’interpretazione di Paolo Martini appare particolarmente riuscita, così come la melodia, orecchiabile e davvero piacevole. Un contributo essenziale lo hanno dato i validi musicisti che hanno collaborato nella composizione del brano: Simone Petullà (pianista e produttore), Davide Zappia (chitarrista), Riccardo Rebaudo (batterista), Alessio Martini (bassista). La copertina è opera di Federico Campagnani.

Il video invece è stato realizzato dal regista Andrea Picchiantano, e vede tra gli attori Francesco Scionti, il piccolo e bravissimo Riccardo Scionti, e la partecipazione di Lucia Ciriaco. Paolo Martini aveva già fatto parlare di sé con due brani precedenti che sono stati apprezzati soprattutto dai più giovani: ‘Dimenticare te’ e ‘Irrealizzabile’. Entrambi si possono ascoltare su YouTube.

“Questo progetto mi ha entusiasmato – ci dice Paolo. Quando il prof. Dario Daniele, tra l’altro mio ex insegnante, me lo ha proposto, non ho esitato un solo istante: il testo che ha scritto mi ha subito molto emozionato. Io mi ritengo estremamente fortunato: faccio parte di una famiglia unita dove i miei genitori mi hanno cresciuto sotto lo stesso tetto, ma purtroppo non è così per tutti! Con questo testo molto profondo abbiamo voluto evidenziare la situazione difficile a cui sono sottoposti molti genitori in Italia e nel resto del mondo. In particolare la situazione di tutti i padri separati che non possono vedere i propri figli quanto vorrebbero, e soffrono molto per questo. Il mio compito è stato di rappresentare in una canzone questa complicata situazione familiare, creando una giusta melodia che accompagnasse le parole. Spero che ascoltandola possa trasmettere anche a voi le stesse ‘emozioni potenti’ che ho provato io.”

Ora Paolo Martini, che tra pochi mesi compirà vent’anni, ha intenzione di migliorare e affinare il suo talento naturale, frequentando la ‘Music Academy’ di Rimini, città nella quale proseguirà anche l’altra sua attività: Paolo gioca a calcio a livello semi-professionistico.