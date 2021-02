Bordighera: nuovi furti all'azienda agricola 'Amalberti', appello a non comprare dal 'solito' ladro (Foto)

“Purtroppo ci risiamo. Il personaggio è sempre lo stesso, non ha più auto perchè gli sono state sequestrate e adesso va in giro con lo scooter. Anche il vizio, però, è sempre lo stesso”. Chi interviene è Moreno Amalberti della omonima azienda agricola di Bordighera che, nuovamente come accaduto lo scorso anno, è stata derubata da un uomo che si appropria di frutta e verdura e va a vendere il maltolto a Sanremo.

“Chiediamo di evitare di acquistare qualsiasi prodotto da lui - prosegue - che si presenta come grossista, visto che tutto quello che propone di vendere con il solito sistema del porta a porta è il risultato di fatiche altrui. Vi chiedo cortesemente di segnalarmi la sua presenza: bisogna evitare che si verifichi nuovamente quanto è successo lo scorso anno”.

L’uomo, nuovamente immortalato rivende ‘porta’ a porta ai privati ma anche a bar e ristoranti che continuano a comprare da lui, quanto riesce a recuperare nelle sue ‘incursioni notturne’. Il ladro è stato denunciato dal titolare dell’azienda per ben 6 volte in poco più di un mese la scorsa primavera. Colto sul fatto dai Carabinieri è stato fermato e gli sono state sequestrate le auto che usava.