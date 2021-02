Bordighera riparte e si rilancia in vista dell’estate con un nuovo video promo, Ingenito: “Continuare a investire per essere pronti alla ripartenza” (Video)

È il momento del rilancio per il Ponente e per tutte le località che vivono di turismo. L’estate 2021 sarà cruciale, pandemia e piano vaccinale permettendo, per rimettere in moto l’economia sulla quale si reggono centinaia di imprese e famiglie. Bordighera vuole ripartire e lo fa anche con un video promozionale che porterà le immagini della città in tutto il mondo, via web.

La clip è stata presentata questa mattina nell’ex chiesa Anglicana alla presenza del sindaco Vittorio Ingenito e dell’amministrazione comunale con gli assessori Mauro Bozzarelli e Melina Rodà. Il filmato, realizzato con immagini inedite da ETT S.p.a. e della durata di un minuto e mezzo, accompagna il pubblico alla scoperta della città delle palme, dei suoi paesaggi, dei suoi tesori architettonici, dei suoi giardini. Cultura, storia, natura, segreti: queste le chiavi che aprono le porte alle esperienze che il territorio offre durante l’intero arco dell’anno, questi i focus delle quattro brevi clip (30 secondi ciascuna) che riprendono immagini e atmosfera del video al centro del progetto.

Il lancio del video prevede anche il via a una serie di campagne social per portare il nome di Bordighera anche al pubblico più giovane. Un trend social in aumento con una crescita dei like su Facebook con particolare apprezzamento per i post che contengono foto o video con un pubblico potenziale che può raggiungere anche il doppio delle persone che già hanno messo il like alla pagina di Bordighera. Si è verificato anche un positivo riscontro nel ritorno degli utenti sui post pubblicati.

Anche su Instagram l'aumento dei follower (partiti da zero, siccome il Comune non aveva un profilo) è stato esponenziale con la crescita non solo di #Bordighera ma anche di #lightmynature.

Durante la presentazione l'amministrazione, per parola degli assessori Bozzarelli e Rodà, ha sottolineato le imminenti iniziative per la promozione della città che passerà anche dalla presenza alle fiere del turismo nazionali e nella produzione di cartine con particolare attenzione all'entroterra. Il sindaco Ingenito, invece, ha sottolineato la cooperazione con gli altri comuni per lo sviluppo dei percorsi dell'entroterra e, in particolare, su Monte Nero e Monte Bignone.

“Sono davvero soddisfatto: da oggi abbiamo a disposizione un nuovo, efficace strumento per promuovere Bordighera - commenta Mauro Bozzarelli, vice sindaco di Bordighera - metteremo subito a disposizione delle associazioni di categoria, affinché gli operatori possano integrarlo nelle loro attività di relazione e utilizzarlo per corredare le loro proposte commerciali. Sarà certamente una leva in più per presentare la città nel corso delle fiere di settore cui parteciperemo nel corso del 2021 – in presenza o in modalità digitale, in base delle condizioni sanitarie. Il calendario, condiviso nell’ultimo incontro del Tavolo del Turismo, conta 7 appuntamenti in Italia ed Europa, a partire dell’ITB di Berlino per poi seguire con Milano, Firenze, Rimini, Londra e Venezia (in questa sede, due eventi); i risultati positivi delle passate esperienze e il riconoscimento in merito da parte degli uffici dell’Agenzia Regionale per la promozione turistica “in Liguria” ci hanno convinto a proseguire su questa strada. Sono felice che le associazioni di categoria abbiano concordato su questa scelta, di cui saranno protagoniste a fianco del Comune”.