Santo Stefano al Mare: tamponi rapidi confermano la negatività dei 13 nella Rsa, nessun focolaio

Sono da considerare negative le 13 persone (8 ospiti e 5 operatori) della casa di riposo ‘D’Albertis’ di Santo Stefano al Mare che, ieri sera, erano stati dati come positivi al Covid-19. La conferma arriva direttamente da Asl 1, che ha preso atto dei tamponi rapidi eseguiti questa mattina, che hanno dato esito negativo.

Nessun focolaio, quindi, all’interno della Rsa santevese come invece annunciato ieri dalla Regione, nel corso del classico punto serale. Lunedì scorso sono stati eseguiti i tamponi molecolari, che avevano invece evidenziato la positività dei 13, tutti subito messi in quarantena. Ieri, quindi, l’allarme e la possibilità di un cluster all’interno della casa di riposo.

Vista la situazione, questa mattina l’Asl ha preferito eseguire i tamponi rapidi ed i risultati sono stati confortanti. Da evidenziare che, degli 8 ospiti e dei 5 operatori, 10 di loro avevano già contratto il Covid nei mesi scorsi. Per ora i 13 rimangono confinati in quarantena, per sicurezza, mentre verrà ripetuto tra 5 giorni il tampone. Sono tutti asintomatici.