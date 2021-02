Sanremo: 'Casa Serena' ancora un focolaio Covid, intervista al neo Direttore Sanitario Franco Bonello

Da lunedì scorso il Dottor Franco Bonello è il nuovo direttore sanitario di ‘Casa Serena’. Dopo Leodino Guadagno e Danilo Papa, Bonello ha assunto la carica e da alcuni giorni si occupa della residenza per anziani che, da fine dicembre è alle prese con un focolaio di Covid-19 che, purtroppo, ha anche provocato oltre 20 morti: “Inizialmente – ha detto Bonello – avendo anche altri incarichi, ero un po’ timoroso ma la situazione meriti di essere affrontata. E’ anche una sfida importante per me e per la struttura”.

Da poche ore lei ha iniziato un percorso, intervenendo in una struttura che sta vivendo un momento drammatico: “Abbiamo ragionato con il presidente della cooperativa che gestisce la struttura, il coordinatore di area e con l’Amministrazione comunale di Sanremo che ha dimostrato grande disponibilità ad aiutarci. Ho ricevuto importanti manifestazioni di fiducia e questo mi ha fatto molto piacere”.

Sicuramente, però, eredita una situazione non facile: “Non vorrei sbilanciarmi più di tanto anche perché non la conosco a fondo. Siamo in una fase di graduale miglioramento, anche se ci sono ancora circa 20 ospiti positivi anche se lo sono da oltre 20 giorni e in attesa dei tamponi di domani. Anche il personale sta eseguendo i test ogni settimana mentre stanno rientrando quelli che sono in fase di guarigione. E’ chiaro che, nei giorni scorsi la situazione è stata molto difficile, perché quando c’è un cluster non si sa mai dove si va a finire e, purtroppo, abbiamo dovuto anche registrare molti decessi. Attualmente siamo in miglioramento e dovremo aspettare ancora qualche giorno per arrivare alla normalizzazione. E’ stata eseguita una nuova sanificazione degli spazi al momento vuoti e attendiamo di arrivare alla situazione di ‘covid free’ per poter ospitare nuovi pazienti”.

E, inoltre, dovrà anche scattarla campagna vaccinale: “Gli operatori stanno facendo tutti il vaccino e poi riceveranno anche il richiamo mentre dovremo attendere la negativizzazione di tutti gli ospiti per concordare con l’Asl la somministrazione della prima dose”.

Casa Serena è in pieno allarme Covid da oltre un mese: “Purtroppo situazioni di questo tipo si sono vissute in diverse strutture in Liguria. La caratteristi della Rsa sanremese era relativa al fatto di essere scampata alla prima ‘ondata’ mentre in altre si sono registrati molti morti mentre non è riuscita a passare indenne la seconda, che per certi versi è stata ancora più pesante. Tutto questo nonostante ci fosse qualche arma in più rispetto al primo flusso di malattia”.

Lo stesso Bonello, alla fine di marzo 2020, aveva contratto il Covid ed era stato ricoverato in ospedale. Un momento difficilissimo che, fortunatamente ha superato ma che ovviamente ricorda per un periodo in cui la medicina non aveva tanti mezzi per combattere il virus: “Io stesso mi sono ammalato e non c’erano gli strumenti per affrontare la malattia, che ha ucciso tante persone, soprattutto anziani con malattie pregresse. Ora la conosciamo meglio e stiamo cercando, tutti insieme, di sconfiggerla”.

Ha già pensato ad eventuali cambiamenti all’interno di ‘Casa Serena’ o ha visto cose che devono mutare radicalmente? “La struttura, per quanto ho potuto vedere, mi sembra ben organizzata, anche rispetto alle problematiche Covid. Sia i colleghi che mi hanno preceduto che grazie al supporto dell’Asl, tutto è stato predisposto in modo corretto. Se ci sarà qualcosa da migliorare lo faremo, ma la situazione è in deciso miglioramento e quindi siamo moderatamente fiduciosi per il futuro, senza dimenticare quanto è accaduto”.