Il Consorzio Monte Bignone guarda a Ponente, all’orizzonte un accordo i programma tra i Comuni

Il Consorzio Forestale Monte Bignone, costituito nel 2017 grazie all’accordo dei quattro comuni e quindi soci fondatori Sanremo, Ceriana, Bajardo e Perinaldo, ha aperto le porte ad un incontro con altre realtà del Ponente, tra le quali Seborga, con il fine di lavorare ad una cooperazione che abbia come obiettivo lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse del patrimonio naturalistico del territorio.

In vista dell’estate si lavora in favore della crescita dei percorsi outdoor e a quelli dedicati alla mountain bike, come afferma il sindaco di Seborga, Enrico Ilariuzzi: “In questa fase non si parla ancora di entrare nel Consorzio, si parla di un accordo di programma tra Comuni. Abbiamo l’obiettivo comune dello sviluppo dell’outdoor e mountain bike nel sito Monte Bignone e Monte Nero. In questa fase stiamo facendo un accordo di programma tra le amministrazioni per poi sviluppare il progetto probabilmente tramite il Consorzio. Stiamo lavorando per definire i dettagli tecnico-amministrativi per cercare di creare un’offerta per la prossima stagione estiva. Stiamo facendo un bel lavoro”.

Nessun ampliamento della rosa delle città racchiuse all’interno del Consorzio, tuttavia una partnership a vantaggio dell’entroterra.