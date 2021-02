Code ai confini tra Italia e Francia: Mulè (FI) “Porre fine a cortocircuito che danneggia territorio e lavoratori”

“Deve cessare immediatamente il caos che ancora oggi è piombato sui lavoratori frontalieri bloccati per ore in coda sul Ponte San Luigi, al confine di Ventimiglia, dove la gendarmeria ha effettuato controlli a tappeto e non a campione non permettendo così ai lavoratori di oltrepassare il confine”.

Interviene in questo modo Giorgio Mule’, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato sul problema che da giorni si verifica ai confini italo-francesi. “Questa criticità – prosegue - Forza Italia l’ha denunciata più volte con interrogazioni e anche con un ciclo di audizioni alla Camera dei deputati per evitare che situazioni del genere si potessero ripetere nel tempo e invece ancora oggi ci troviamo di fronte a interpretazioni arbitrarie che hanno ripercussioni pesantissime sull’attività lavorativa di migliaia di frontalieri”.

“Chiediamo che ci sia a livello istituzionale – termina Mulè - un chiarimento immediato per porre fine a questo cortocircuito che danneggia il territorio e i lavoratori liguri”.