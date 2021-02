L'associazione ItalCaccia-ItalPesca apre la sua nuova sede in provincia di Imperia, a Diano Castello. Il referente per il territorio è il neo eletto commissario provinciale, Domenico Filippone.

L'apertura della sede è stata decisa “per meglio rispondere alle esigenze del mondo venatorio/ittico e in particolare verso coloro che esercitano l'attività in forma amatoriale e/o sportiva”.

I contatti sono: 371 4780604 o la mail filippone1969@alice.it