Focolaio Covid nella Rsa di Santo Stefano al Mare: il Sindaco "Solo due sono i nuovi positivi"

“Ritengo opportuno informare direttamente i miei concittadini in merito ai presunti 13 positivi al tampone Covid nella casa di cura di Santo Stefano al Mare”.

Interviene in questo modo il Sindaco di Santo Stefano al Mare, Marcello Pallini, dopo le notizie relative al focolaio alla Rsa locale. “Solo due ospiti risultano positivi per la prima volta – prosegue il primo cittadino - mentre 11 di loro hanno già contratto il virus e tutti hanno ricevuto la prima dose di vaccino. Il fatto che si possano essere positivizzate nuovamente persone che avevano giá contratto il virus in precedenza induce a fare nuovi accertamenti.

“In questo momento si stanno effettuando tamponi rapidi per nuovi accertamenti: i primi 2 hanno dato esito negativo. In collaborazione con Asl e Alisa si procederá a ulteriori valutazioni mentre tutti i positivi sono senza sintomi”.