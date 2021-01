Sanremo: un ostello in piazza Cassini tra i progetti per il futuro del centro storico

La presentazione del progetto da 15 milioni di euro per la rigenerazione del centro storico di Sanremo è stata anche l'occasione per fare il punto sul futuro della 'Pigna' e dei suoi angoli più noti e caratteristici.

Tra questi il sindaco Alberto Biancheri ha concentrato l'attenzione su una proposta dalla grande importanza anche per l'offerta turistica rivolta ai più giovani. Si è infatti concretizzata l'ipotesi di un ostello in piazza Cassini, alle porte del centro storico, a due passi da via Palazzo e via Matteotti.

Lo stabile individuato per ospitare il nuovo ostello sarà l'ex convento dei Gesuiti.