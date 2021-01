Festival e Casinò: dopo 'Sanremo al Centro' anche il PD risponde all'On. Mulè e a Simone Baggioli

In un momento così delicato per il futuro della più importante manifestazione nazionale come è il Festival di Sanremo, dopo il gruppo 'Sanremo al Centro' (QUI) il PD esprime pieno sostegno all’azione amministrativa del Sindaco Biancheri a tutela dell’evento e della città.

“La mancata realizzazione del Festival di Sanremo – sottolinea il Partito Democratico - sarebbe drammatica e porterebbe gravissime problematiche all’intera comunità, vedi il rischio default, stranamente non percepito dall’On. Mulè e dal Consigliere Baggioli. Le conseguenze del default del Comune graverebbero, negativamente, su tutti i cittadini, nessuno escluso. Vero è che un Festival nel tempo del Covid sarà parzialmente snaturato, ma chi può prevedere la fine del Covid? Chi può, oggi, dire quando la nostra vita riprenderà normalmente e potremmo frequentare bar, ristoranti, cinema, teatri ed incontrarci tra persone come una volta? L’On. Mulè o il Consigliere Baggioli? Purtroppo nemmeno loro”.

“Facciamo il Festival di Sanremo al Teatro Ariston – termina il PD - se possibile con il pubblico come nelle altre edizioni, altrimenti, non sottovalutiamo il Covid-19, difendiamoci ed affidiamoci ad un pubblico di soli figuranti in condizioni di sicurezza. In merito alla situazione del Casinò sostieniamo le richieste di intervento formulate dall’Amministrazione Comunale e auspica la riapertura in sicurezza del casinò, fonte vitale per l’offerta turistica ed il lavoro della città”.