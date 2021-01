Amadeus risponde via Instagram a Franceschini: lo fa con le 'Faq' del Governo

Bocca cucita, da ieri, per Amadeus il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, che avrebbe comunque pensato a lasciare almeno il secondo dei due incarichi, se non ci sarà il pubblico. Ma, come spesso capita, le risposte di questi tempi arrivano sui social.

E, al tweet del Ministro Franceschini ‘Ama’ ha deciso di rispondere via Instagram. Lo ha fatto postando una della cosiddette ‘Faq’ del Governo (Foto sotto), dove è scritto: ‘Le trasmissioni televisive, in diretta o registrate, possono svolgersi in presenza di pubblico (comparse, figuranti, ospiti)? Si, in quanto alle trasmissioni televisive non si applica il divieto previsto per gli spettacoli, perché la presenza di pubblico in studio rappresenta soltanto un elemento coreografico o comunque strettamente funzionale alla trasmissione’.