Sanremo, il Premio del Festival e lo stemma comunale entrano in una nuova serie televisiva

Il Comune di Sanremo ha approvato la liberatoria e i relativi allegati che consentiranno alla società Be Water Film Srl, con sede a Roma, di utilizzare all'interno di una nuova serie televisiva la fedele riproduzione del Premio del Festival di Sanremo e la riproduzione grafica dello stemma ufficiale della Città dei Fiori. L'autorizzazione è stata formalizzata dalla Giunta comunale nell'ambito delle strategie dell'Amministrazione per la valorizzazione del brand Sanremo e della sua immagine.

L'operazione si inserisce nel quadro delle politiche di promozione turistica e territoriale individuate dall'Amministrazione. Le linee programmatiche di mandato 2024-2029 prevedono infatti, tra gli interventi in materia turistica, la valorizzazione di "Sanremo Città della Musica" e del Festival, attraverso il coordinamento tra istituzioni, categorie economiche, privati e Casinò. Anche il Documento unico di programmazione 2026-2028 richiama espressamente l'obiettivo della valorizzazione del brand Sanremo, confermando le azioni già indicate nelle linee di mandato.

la presenza del Premio del Festival e dello stemma di Sanremo in una produzione televisiva rappresenta un'opportunità di promozione culturale, territoriale e turistica. L'Amministrazione ritiene che l'inserimento di questi elementi identitari in un prodotto destinato alla serialità possa contribuire ad ampliare la notorietà della città anche oltre il periodo della manifestazione canora. L'obiettivo indicato è quello di rafforzare la percezione di Sanremo come destinazione legata alla musica, alla cultura e alla propria identità storica. Viene anche evidenziata la possibilità che l'iniziativa produca riflessi positivi sul posizionamento strategico e promozionale di Sanremo, con ricadute sul piano dell'attrattività e del marketing territoriale. La delibera precisa inoltre che potranno verificarsi riflessi diretti di segno positivo sulla situazione economico-patrimoniale dell'Ente, che saranno eventualmente determinati con successivi atti. La sottoscrizione della liberatoria e degli allegati è stata affidata alla dirigente del Settore Turismo, Cultura e Ufficio Europa, Rita Cuffini, che ha curato anche l'istruttoria.

Per Sanremo si tratta quindi di un'ulteriore occasione per portare alcuni dei suoi simboli più riconoscibili all'interno di una produzione televisiva, legando ancora una volta il nome della città e quello del Festival a un prodotto destinato a una platea più ampia rispetto a quella della tradizionale settimana della kermesse.