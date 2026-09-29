Sanremo, al via la terza edizione di “Pillole di Salute”: dal 1° ottobre riprendono gli incontri promossi da Cuore in Movimento e Coop

Riprendono a Sanremo le conferenze divulgative del ciclo “Pillole di Salute”, l'iniziativa promossa dall'organizzazione di volontariato Cuore in Movimento in collaborazione con la Coop matuziana, nell'ambito del rassegna socio-culturale “Incontri, territorio, cooperazione, cultura”.

Gli incontri, giunti alla loro terza edizione, si svolgeranno presso la Sala Punto di Incontro della Coop di Corso Matuzia (primo piano, con ingresso adiacente al supermercato) con inizio sempre fissato per le ore 16:00.

Il programma del mese di ottobre prevede due conferenze a ingresso libero:

Giovedì 1° ottobre (ore 16:00): “Il nemico del mio nemico è mio amico. Strategie di sopravvivenza”. Relatrice sarà Antonella Picone, guida ambientale escursionistica (G.A.E.) iscritta ad AIGAE Liguria e all'elenco del Parco Naturale delle Alpi Liguri, agrotecnico e tecnico ambientale esperta di flora spontanea e usi tradizionali delle piante.

Giovedì 22 ottobre (ore 16:00): “Le onde del cambiamento – La costa di Sanremo attraverso 150 anni di ingegneria e sogni”. L'incontro vedrà come relatore l'ingegnere Stefano Puppo, che ripercorrerà le trasformazioni urbanistiche e litoranee della città dei fiori.

L’Associazione Cuore in Movimento è una realtà di volontariato attiva sul territorio matuziano per promuovere la prevenzione cardiovascolare e sani stili di vita, affiancando ai conferimenti teorici attività pratiche come gruppi di cammino, ginnastica dolce e tecniche di respirazione. La sinergia con i soci Coop rinnova un percorso di sensibilizzazione che unisce benessere fisico, tutela dell'ambiente e riscoperta della storia locale.