Festival di Sanremo: perplessità del Comitato Tecnico Scientifico per il pubblico in sala e gli assembramenti in città

Gli esperti del Comitato tecnico scientifico hanno ribadito alcune perplessità sulla possibilità di far svolgere il Festival di Sanremo con la presenza del pubblico, anche di figuranti.

Lo scrive l’agenzia Ansa in relazione all'orientamento dei tecnici del governo al termine della riunione con i vertici della Rai per fare il punto sull'organizzazione dell'evento. Nel corso dell'incontro di oggi la Rai ha presentato un documento, che non è stato ancora trasmesso al Comitato e che prevede una riorganizzazione completa del teatro Ariston, per far sì che vengano rispettate le misure di sicurezza in vigore.

I tecnici, secondo quanto evidenziato dall’Ansa, avrebbero però sollevato tre questioni. La prima è legata al Dpcm attualmente in vigore, ribadendo che le norme prevedono per gli spettacoli teatrali lo svolgimento in assenza di pubblico. Un altro è legato alla situazione epidemiologica: la Liguria, al momento ha dati che la collocherebbero in zona gialla, ma nessuno può al momento prevedere quali saranno i dati in occasione del Festival.

Se la situazione epidemiologica ponesse la regione in zona arancione o rossa, non sarebbe comunque possibile alcuna apertura. I tecnici hanno sottolineato che il Festival potrebbe richiamare in città migliaia di persone e, dunque, è necessario evitare il rischio assembramenti.