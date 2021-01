Sanremo: incendio questa mattina alle 6 in un garage di via Gabriele D'Annunzio, intervento dei Vvf

Incendio all’interno di un piccolo garage, questa mattina in via Gabriele D’Annunzio a Sanremo. E’ stato un automobilista di passaggio a notare del fumo uscire dal garage e a dare l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanremo che hanno lavorato fino a poco fa per spegnere il rogo, che ha parzialmente distrutto uno scooter e dell’altro materiale custodito all’interno. Fortunatamente non si registrano feriti e indagini sono in corso da parte dei Carabinieri per capire come siano andati i fatti.