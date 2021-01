Coronavirus: oggi 14 nuovi casi e un decesso nel Principato di Monaco, il totale delle vittime sale a 10

Sono 14 i nuovi casi di covid rilevati oggi nel Principato di Monaco, per un totale di 1.413 positivi dall'inizio dell'emergenza.

Questa sera al CHPG sono in cura 51 persone: 43 (di cui 27 residenti) sono ricoverati. Otto persone (du cui 3 residenti) sono in terapia intensiva. È stata registrata anche la morte di un paziente di 76 anni, il decimo decesso dall'inizio dell'emergenza per il quale sono arrivate anche le condoglianze da parte del Governo monegasco.

Nelle ultime 24 ore si sono registrate 20 guarigioni per un totale di 1.180 guariti. Quest'oggi sono 152 le persone seguite dal centro di monitoraggio domestico che supporta i pazienti con pochi sintomi e invitati a rimanere a casa.