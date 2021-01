Nella 'Giornata della Memoria' l'Ariston di Sanremo proietta 'Se questo è amore', per non dimenticare

In occasione del Giorno della Memoria (per non dimenticare) l’Ariston di Sanremo con il progetto #iorestoinsala, da domani proietterà virtualmente il film ‘Se questo è amore’, un indagine avvincente e creativa su una relazione proibita nata ad Auschwitz e sulle sue conseguenze.

Marzo 1942: il primo contingente che varca i cancelli del campo di Auschwitz-Birkenau è un gruppo di mille donne provenienti dalla Slovacchia. Le più fortunate tra loro vengono messe a lavorare nel Kanad, il fabbricato destinato allo smistamento dei beni dei prigionieri, a pochi passi dai forni crematori. Nel gruppo spicca Helena Citron, giovane e attraente aspirante attrice, con la sua voce soave fa innamorare l’ufficiale austriaco delle SS Franz Wunsch. Il loro affetto, nato contro ogni probabilità, protegge Helena e altri dalla morte e dagli orrori del lager.