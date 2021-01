71° Festival di Sanremo: dal ministro Speranza arriva il 'no' al pubblico in sala e la richiesta di protocolli rigidi

Protocolli di sicurezza per gli artisti e un "no" per il pubblico in sala. Stando a quanto apprende da Adnkronos pare siano queste le richieste del Ministro per la Salute, Roberto Speranza, in vista del prossimo Festival di Sanremo.

Il Ministro avrebbe racchiuso le proprie indicazioni in una lettera inviata ad Agostino Miozzo, coordinatore del Cts, dopo un confronto con i rappresentanti del mondo discografico. L'idea è quella di un protocollo ben definito che regoli anche i comportamenti sul palco dell'Ariston e dietro le quinte.

Nella lettera viene anche ribadito come le norme restino le stesse per tutti gli spettacoli che si svolgono all'interno di un teatro. Per contro la Rai pare intenzionata a proseguire nella propria linea con la presenza del pubblico in sala come chiesto a gran voce anche da Amadeus e Fiorello. Possibile che se ne discuta domani durante il Cda in programma.