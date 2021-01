Sanremo: 'banda del buco' in azione nel weekend, svaligiata la tabaccheria di corso Imperatrice (Foto)

La ‘banda del buco’ in azione nel fine settimana a Sanremo. E’ successo tra sabato notte e questa mattina e, del caso si stanno occupando i Carabinieri della città dei fiori.

I malviventi, quasi certamente durante la notte tra sabato e domenica o nell’ultima appena trascorsa, sono penetrati all’interno dell’agenzia immobiliare Marsiglia di corso Imperatrice e, una volta all’interno hanno operato un buco nel muro che dà sul retro della vicina tabaccheria.

Indisturbati hanno rubato tutte le sigarette (ancora in via di quantificazione) presenti all’interno della rivendita, oltre a qualche soldo rimasto in casa e circa 4.000 euro di 'Gratta e Vinci'. Ancora da accertare con precisione il totale bottino, che dovrebbe però essere particolarmente elevato.

Questa mattina, una volta arrivati i proprietari (ieri la tabaccheria era chiusa) è stata fatta l’amara scoperta. Il furto, come detto, potrebbe essere stato perpetrato sabato o domenica notte. L’agenzia, infatti, è stata aperta sabato mattina ma non ieri. I Carabinieri hanno eseguito stamattina i rilievi del caso e, successivamente, è probabile che si avvarranno delle immagini delle telecamere presenti nella zona.