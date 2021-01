Molini di Triora: dopo l'insistente pioggia l'appello del sindaco "Dal governo arrivino le somme urgenze"

"Sono bastate poche ore di pioggia, insistente sì, ma neppure da allerta gialla, per far ripiombare la nostra comunità nella paura e nell’ansia, memori di quanto successo ad ottobre con la tempesta Alex”. A dirlo è Manuela Sasso, Sindaco di Molini di Triora e rappresentante Anci piccoli comuni Provincia di Imperia.

“Nonostante gli sforzi fatti – spiega Sasso - con le poche risorse disponibili dal Comune e quelle pervenute dalla Regione, non si è potuto far fronte agli interventi necessari a garantire la tranquillità degli abitanti del paese. L’acquedotto è ancora provvisorio, il sistema fognario gravemente danneggiato, le abitazioni sono ancora a rischio e la rete stradale non consente ancora di raggiungere la frazione di Gavano. E’ pero soprattutto il fiume a preoccupare. Deve essere risagomato, devono essere ricostruiti gli argini e deve essere asportato il materiale accumulato dall’alluvione. Migliaia e migliaia di metri cubi di pietre e scogli che hanno fatto salire il letto del fiume di metri, rispetto al pre -alluvione. E così bastano poche ore di pioggia per far esondare in qualche punto il fiume e mettere a rischio le abitazioni. E’ quindi necessario che il governo, dopo mesi di nulla, stanzi i fondi necessari a far fronte alle somme urgenze. Fondi impossibili da trovare nei bilanci dei piccoli comuni, di cui sono rappresentante della provincia di Imperia in seno all’Anci. Senza quei fondi come Sindaco, e così pure i miei colleghi, siamo impossibilitati a mettere in atto tutte quelle azioni necessarie a mettere in sicurezza il territorio e i nostri concittadini. L’emergenza sanitaria non può essere la scusa per non offrire aiuto ai piccoli enti locali, i cui abitanti rischiano di non poter tornare ad una vita normale neppure quando la pandemia sarà finita".

"Senza risorse, l’entroterra muore. - conclude il Sindaco di Molini - Il tempo dell’attesa è finito. Ora serve un’azione sola dal Governo: il prossimo Consiglio dei Ministri deve deliberare lo stanziamento dei fondi necessari, che ricordo solo per il comune di Molini di Triora ammontano a 13 milioni di euro”.