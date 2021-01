Ventimiglia: un progetto da 300 mila euro per la nuova passerella sul Roja

“La giunta ventimigliese aveva dato priorità assoluta alla procedura per progettare la nuova passerella di Ventimiglia che la furia del Roja aveva abbattuto nella notte del 2 ottobre, coprendo di fango e acqua tutto il centro cittadino. Su input della Giunta Scullino, in tempi da record, con la determinazione a contrarre n. 948 del 04/11/2020 è stata autorizzato l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ai lavori di costruzione della passerella sul fiume Roja e alle opere di messa in sicurezza del tratto finale del fiume Roja (Argini), da espletarsi mediante il sistema della procedura negoziata con invito ad almeno cinque professionisti operanti nel settore di gara”. Così interviene l'amministrazione comunale della Città di Confine in merito alla pubblicazione della gara per la progettazione della nuova passerella sul Roja.