Vallecrosia: disponibili 7 posti per il servizio civile e 2 progetti in ambito educativo presso l'opera salesiana

Presso l'Opera Salesiana di Vallecrosia sono disponibili 7 posti per il Servizio Civile per i 2 progetti in ambito educativo-formativo-scolastico presentati dall’Oratorio Don Bosco e dal Centro di Formazione Professionale dei Salesiani CNOS FAP.

I progetti si realizzeranno a Vallecrosia presso la sede dei Salesiani, inserendosi nella missione primaria dell'Opera: porre in essere misure attive e preventive per i giovani, promuovere l’offerta di formazione iniziale, prevenire l’abbandono dei percorsi formativi e garantire l’accesso al mercato del lavoro.

Per gli aspiranti volontari essa rappresenta un’importante esperienza di crescita umana nel campo della formazione, dell’animazione, della promozione culturale e della tutela dei diritti.

Possono presentare domanda giovani che abbiano compiuto il 18° e non superato il 28° anno di età alla data di scadenza del bando. Durante il periodo che durerà 12 mesi, i volontari potranno ricevere formazione generale e specifica. Ai volontari selezionati vengono garantiti: un contributo mensile di Euro 439,50, la copertura assicurativa e previdenziale, l’Attestato Nazionale di fine servizio.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 15 febbraio 2021.

PROGETTO “SONO IMPORTANTE”: n° 5 posti disponibili presso Oratorio Don Bosco: vivere l’impegno educativo di prevenzione del disagio affiancando educatori ed animatori nell’azione di valorizzazione dei ragazzi in un clima di entusiasmo ed intraprendenza . Il monte ore è annuale, pari a 1.145 (in media circa 23 a settimana, 6 giorni su 7) (ORATORIO DON BOSCO - Parrocchia Maria Ausiliatrice Via Col. Aprosio, 433 – Vallecrosia; tel. 349.6428405, e-mail: oratorio.vallecrosia@gmail.com)

PROGETTO “EDUCHIAMO CON ENERGIA”: n° 2 posti disponibili presso il Centro di Formazione CNOS FAP: i volontari affiancheranno l’equipe formativa partecipando agli interventi educativi a favore della ri-motivazione scolastica e formativa, del recupero e dello sviluppo degli apprendimenti e collaborando alle azioni educative di sostegno alla crescita personale, alla valorizzazione dei talenti e delle risorse interiori degli allievi del Centro. Il monte ore è fissato in 25 a settimana, 5 giorni su 7. (CNOS FAP – Istituto Salesiani Don Bosco Via Col. Aprosio, 433 – Vallecrosia; Tel. 0184/256762 e-mail: direzione.vallecrosia@cnos-fap.it – www.facebook.com/cnosvallecrosia).