Nuovo weekend di sole turisticamente perso. Fabrizio Rossi a ‘2 ciapetti con Federico’: “Viviamo in una cartolina”

Fabrizio Rossi, titolare del Cafè Renaissance di Sanremo, è stato ospite della nuova puntata di ‘2 ciapetti con Federico – on the road’. Come già accaduto in passato, si trattato di un’intervista realizzata correndo in una giornata di sole con temperature in netto rialzo dopo le recenti piogge.

Cosa dire a tutti i turisti che oggi sarebbero venuti in riviera, ma che non hanno potuto per le restrizioni anti Covid? “Gli diciamo di accorrere una volta che sarà terminata questa fase piena di limitazioni, sia per una questione di salute sia per risollevare le nostre sorti economiche – ha detto Fabrizio Rossi – Giornate come oggi dimostrano che qui siamo davvero in un altro mondo. Una volta una mia amica mi ha detto ‘Beati voi che vivete in vacanza’, credo che questo descriva pienamente quella che è la nostra fortuna”.

Un fine settimana di bel tempo come questo che si è appena aperto, avrebbe rappresentato un momento turisticamente importante per tutte le attività locali. “Indubbiamente si, lo vediamo anche guardando cosa accadeva negli anni scorsi in occasione di questi weekend con il sole. Capiamo anche perché magari a volte questi turisti si mettono in macchina e fanno 3 o 4 ore di coda in macchina pur di venire. Stare qui è veramente come vivere in una cartolina”.

Quali le aspettative per il Festival? “Credo onestamente che purtroppo quest’anno salterà un po’ tutto quello che era una volta, per le ricadute sul commercio locale, scordiamocelo, immaginiamolo come un evento prettamente televisivo. Quest’anno è così...”.

Guarda l’intervista integrale:

