Sono 24 i nuovi casi positivi per Covid-19 nel Principato di Monaco, che vede il bilancio attestarsi a 1.311 persone colpite dal coronavirus dall'inizio della crisi sanitaria.

Questa sera in ospedale sono in cura ben 47 pazienti, di cui 9 in terapia intensiva. Ci sono 20 guarigioni che porta il numero totale di persone guarite a 1.078.

Sono 150 le persone seguite dall'Osservatorio Domestico.