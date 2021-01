Ceriana: torna il maltempo e il ponte di Belando a Ceriana è nuovamente a rischio, evacuate due persone

Torna il maltempo ed arrivano nuovi problemi al ponte Belando, poco sopra Ceriana. Il torrente è nuovamente uscito dagli argini per una grossa catasta di legna che ha fatto ‘diga’, provocando l’uscita dell’acqua sulla strada.

“Sinceramente non ci aspettavamo una cosa del genere – ha detto il Sindaco del piccolo centro della valle Armea, Maurizio Caviglia – visto che l’allerta per noi era verde e, al momento sono scesi circa 80 millimetri di pioggia”.

Fortunatamente non ci sono famiglie isolate ma sono state trasferite due persone che vivono nella zona colpita, in una stanza del paese, a scopo precauzionale. Ora il Comune non può intervenire perché è in attesa di finanziamenti della Regione: “Siamo in attesa dall’alluvione di ottobre – prosegue Caviglia – e, per ora stiamo solo pattugliando l’intera zona con la Protezione Civile”.