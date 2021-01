Ventimiglia: intervento della Polizia all'ex caserma dei Vigili del Fuoco di Bevera

Intervento della Polizia questa mattina all'interno dell'ex caserma dei Vigili del Fuoco di Bevera. Si tratta di un intervento di routine in zona per via di alcune persone che da tempo vivono all'interno della struttura, ormai abbandonata.

È noto, infatti, che l'ex caserma sia da tempo la 'casa' di molti senzatetto, tra i quali anche tanti dei migranti che in questi mesi cercano alloggi di fortuna nella città di confine, in attesa di andare in Francia.

Nell'intervento di questa mattina non sono stati effettuati sgomberi, ma solo controlli ordinari.