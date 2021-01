Tre uffici postali della provincia di Imperia cambiano il loro orario di apertura

Tre uffici postali della provincia di Imperia sono tornati ad osservare orari e giorni di apertura secondo le modalità di offerta prevista prima dell’avvento della pandemia. In particolare è estesa l’apertura su sei giorni per gli uffici di Diano Castello e Perinaldo, mentre Carpasio riprende il canonico orario di apertura al pubblico, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 8.20 alle ore 13.45.

Dal 15 febbraio, inoltre, l’ufficio di Arma di Taggia ripristinerà il doppio turno, con apertura pomeridiana fino alle 19.05.



Gli uffici, che nel 2020 hanno comunque garantito l’accesso ai servizi con una apertura ridotta, tornano ad essere pienamente operativi al fine di poter consentire il regolare svolgimento delle operazioni sia postali sia finanziarie.



Negli uffici postali sono state adottate tutte le misure di sicurezza quali l’installazione di pannelli schermanti in plexiglass negli uffici con il bancone aperto, ribassato, il posizionamento di strisce di sicurezza e stalli per il distanziamento e accurate procedure di sanificazione delle sedi per tutelare la salute dei dipendenti e dei cittadini. Il personale che opera allo sportello e in sala consulenza è stato dotato sin da subito di mascherine, guanti e gel disinfettante.

Per limitare al massimo gli assembramenti nei pressi degli uffici postali, dato l’ingresso contingentato, l’Azienda invita i cittadini ad utilizzare, quando possibile, gli altri canali di accesso ai servizi di Poste quali la rete degli sportelli automatici ATM Postamat, le App Ufficio Postale, BancoPosta, Postepay, il sito www.poste.it e a rivolgersi agli uffici postali esclusivamente per operazioni essenziali e indifferibili.



Infine ricordiamo che le richieste relative all’attivazione dell’identità Digitale (SPID) possono essere effettuate facilmente e in maniera sicura da casa tramite AppPosteID per i cittadini in possesso di un passaporto o di una carta d’identità elettronica. È possibile fare una registrazione preliminare sul sito www.poste.it e completare la procedura successivamente o presso la sede di Poste Italiane più vicina oppure attivare SPID all’Ufficio Postale più vicino. In quest’ultimo caso il cliente dovrà completare l’operazione online entro 10 giorni dalla registrazione. E’ possibile inoltre prenotare tramite l’App Ufficio Postale o via WhatsApp un appuntamento per il rilascio dell’identità Digitale SPID negli uffici postali.



Tutte le informazioni al link https://posteid.poste.it/identificazione/identificazione_eid.shtml

https://posteid.poste.it/identificazione/identificazione_eid.shtml