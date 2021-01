Sanremo: nel 2020 oltre 10 mila controlli anti covid per la Polizia Locale, 146 le sanzioni (I DATI)

Con l’inizio del nuovo anno è tempo di bilanci per il comando di Polizia Municipale di Sanremo che oggi ha tirato le somme dell’attività svolta nei 12 mesi precedenti. Un’attività 2020 fortemente condizionato dalla pandemia che, da marzo, ha visto anche la Polizia Locale in prima linea nel controllo al rispetto delle norme.

In totale nel 2020 la Polizia Municipale di Sanremo è stata chiamata a intervenire 13.634 volte su richiesta telefonica, prestando 404 servizi per manifestazioni o simili.



Per l’emergenza covid-19 il comando ha messo su strada 677 giornate di lavoro da parte degli agenti per un totale di 97 servizi, oltre 10 mila controlli, 146 sanzioni e 27 ordinanze.

Grave il bilancio degli incidenti. Nel 2020 ne sono stati rilevati 396, 219 con persone ferite e tre mortali. Oltre 33 mila le violazioni al Codice della Strada per 73 sospensioni di patente e oltre 3 mila punti decurtati dalle patenti.

Alla conferenza stampa (online) per la presentazione dei dati 2020 hanno preso parte, oltre al comandante Claudio Frattarola e ai vice Erica Biondi Zoccai e Fulvio Asconio, anche il sindaco Alberto Biancheri e il presidente del consiglio comunale, Alessandro Il Grande.

Ad aprire l’incontro è stato il presidente Il Grande che ha dichiarato: “L’impegno del corpo nella pandemia è stato notevole e se Sanremo ha retto nell’emergenza è anche grazie ai nostri agenti. Un impegno importante della nostra Polizia Locale. Quella che vediamo è la punta di un iceberg che vede l’attività quotidiana in città, impegno che si traduce anche in una presenza concreta in molti aspetti della nostra vita sociale. Nel 2021 l’amministrazione sarà presente, ora sono stati bloccati concorsi ma speriamo che presto si possa riprendere il nostro concorso per incrementare in modo consistente l’organico del comando che nel 2020 vede la perdita di quattro persone ma nel 2021 vedrà l’assunzione di 10 persone. Ringrazio il comandante anche per l’impegno con le nostre telecamere che oggi sono tutte attive. Stiamo lavorando anche per la collaborazione con le altre forze dell’ordine per il secondo stralcio”. Nel proprio intervento il presidente Il Grande ha anche ricordato Pierino Oddo, storico commissario sanremese recentemente scomparso.

Il comandante Frattarola ha poi illustrato i dati maggiormente significativi: “L’emergenza sanitaria ha molto condizionato la nostra attività, ci siamo dovuti riorganizzare anche solo per sanificare i locali e le macchine, siamo sempre stati in prima linea. Il numero dei controlli è molto considerevole con l’1.43% dei controlli che ha portato a sanzioni. Tra le tante domande dei cittadini non sono mancate anche quelle un po’ più ‘particolari’ da parte di chi tentava di eludere le regole con rapporti personali particolari. Due situazioni particolari: un episodio di valenza domestica per una convivenza forzata dal lockdown con la donna che è stata allontanata e poi il caso di una persona che dormiva in auto e si era allontanata. Sono diminuiti gli incidenti con un meno 20% e meno 27% di incidenti con feriti. Meno violazioni al Codice della Strada, mentre abbiamo molte violazioni al limite di velocità con oltre 700 violazioni grazie ai ‘Velo ok’. Alcuni hanno superato anche i 40 chilometri orari oltre il limite. Molti anche i mezzi senza assicurazione. Sono diminuite le violazioni per il conferimento dei rifiuti, ma abbiamo sanzionato anche alcune imprese per l’abbandono di rifiuti speciali. Ricordo infine quanto sono importanti le telecamere sia in questi casi che anche per episodi più importanti come il delitto di corso Garibaldi. Noi le abbiamo usate anche per ricostruire incidenti stradali per individuare guidatori che sono scappati, in due casi erano anche privi di assicurazioni. Costante anche il lavoro per il monitoraggio di chi vive per strada”.

“Il bilancio della Polizia Municipale è un'abitudine costante, ma mai come in questo anno è importante - ha commentato il sindaco Alberto Biancheri - normalmente l'attenzione era sempre incentrata sull'abusivismo, ma quest'anno dobbiamo concentraci su tematiche che tutti non eravamo pronti ad affrontare. Mentre ascoltavo le parole dei comandante mi sono venuti alla mente tanti piccoli aneddoti, le tante domande sugli spostamenti, sui controlli delle seconde case o all'uscita dell'autostrada. Controlli che sono ancora attuali ma che senza il contributo della Polizia Municipale non sarebbe stato possibile fare. Mai come quest'anno sono stati efficienti. Da marzo ad aprile il Paese si è fermato, chi si affacciava dalla finestra vedeva o la Polizia Municipale o le forze dell'ordine che presidiavano il territorio con coraggio. Grazie anche per il supporto con le allerte meteo, sono state affrontate con molta professionalità. I problemi oggi sono cambiati completamente e la Polizia Municipale si è dovuta riorganizzare e senza di loro sarebbe stato difficile. Non possiamo dimenticare la Milano-Sanremo, è stato possibile farla grazie all'impegno del comandante e della nostra Polizia Municipale, è stato il primo grande evento e lo abbiamo fatto grazie al lavoro di tutti”.

I DATI

Sul territorio

- Interventi su richiesta telefonica alla centrale operativa: 13.634

- Per reclami ed esposti tramite U.R.P.: 77

- Servizi di polizia stradale per manifestazioni e altro: 404

- Rimozione di veicoli rottami - abbandonati: 83

- Esecuzione ed emissione ordinanze stradali per viabilità temporanea: 51

- Segnalazioni ad altri uffici per inconvenienti: 1.058

- Allerta di protezione civile: 48

- Ordinanze di protezione civile: 8

Emergenza epidemiologica

- Servizi svolti su ordinanza Questura: 97

- Numero giornate operatori impiegati servizi Questura: 677

- Controlli eseguiti: 10.198

- Sanzioni verbalizzate: 146

- Ordinanze emesse in materia sanitaria: 27



Polizia stradale

- Totale incidenti stradali rilevati: 396

- Incidenti stradali con ferito: 219

- Incidenti stradali mortali: 3

- Violazioni al Codice della Strada: 33.200

- Rimozione veicoli in divieto con carro attrezzi: 1.881

- Blocco del veicolo in divieto: 19

- Veicoli sequestrati: 26

- Veicoli sottoposti a fermo amministrativo: 17

- Segnalazione alla Prefettura per sospensione della patente: 73

- Punti decurtati sulle patenti: 3.203



Sicurezza urbana

- Stranieri irregolari a disposizione della Questura per espulsione: 5

- Allontanamenti ex DL 47/17: 24

- Verbali di sequestro venditori abusivi: 20

- Pezzi sequestrati per vendita abusiva: 806

- Numero giornate operatori in presidio sul territorio su ordinanza Questura: 288



Polizia giudiziaria

- Segnalazione di reato: 121

- Persone denunciate a piede libero: 66

- Riconsegna veicoli oggetti di furto riconsegnati: 6

- Sequestri di sostanze stupefacenti: 4

- Arresti in flagranza: 3



Attività amministrativa

- Determinazioni dirigenziali: 208

- Procedure per confisca e demolizione veicoli: 21

- Intimazioni al recupero del veicolo: 12

- Notifiche (Tribunale, Prefettura, D.T.T., ecc.): 262

- Procedure accesso atti: 677

- Certificazioni idoneità alloggi: 44

- Oggetti-documenti smarriti restituiti: 310

- Rilascio contrassegno invalidi: 431

- Ricorsi a verbali Codice della Strada: 173

- Ricorsi ad altri verbali amministrativi: 134

- Commissione comunale vigilanza locali pubblici spettacoli: 4



Verbalizzazioni amministrative

- Regolamento edilizio: 29

- Commercio / pubblici esercizi / mercati: 30

- Regolamento dehors: 11

- Rifiuti: 1.753

- Veicoli abbandonati: 60

- Vendita allo a minore: 8

- Polizia urbana: 21

- Sicurezza urbana: 34

- Ubriachezza molesta: 7

- Ordinanze ingiunzioni ex L. 689/81: 617