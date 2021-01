Sanremo: da oggi il sedime del Mercato dei Fiori è tutto del Comune grazie a un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti (Foto e Video)

Il Mercato dei Fiori di Valle Armea a Sanremo sta diventando sempre più proprietà del comune matuziano, anche per quel che concerne il sedime su cui si trova e che lo circonda.

Quest’oggi, in proposito, è stata affissa una targa, a seguito del contratto di finanziamento stipulato tra il Comune e la Cassa Depositi e Prestiti, per acquistare dall’Agenzia del Demanio le aree statali che fanno parte del sedime della struttura.

Il Comune matuziano, infatti, grazie a un mutuo stipulato con la cassa da oltre 2 milioni di euro, ha acquisito la parte di sedime ancora mancante. Una struttura che, per anni ha tentato di acquistarlo: “Un po’ per vari motivi – ha detto l’Assessore al patrimonio Silvana Ormea – sia per il patto di stabilità e per i bilanci, non ci si è riusciti. Quest’anno abbiamo acceso questo mutuo, che permetterà di accatastare il mercato, la nuova scuola e il suo futuro secondo lotto. Oggi viviamo una giornata particolarmente importante e, per questo, voglio ringraziare tutti i dirigenti che hanno seguito la pratica ma, in particolare il funzionario del Patrimonio Anna Zompa, che ha sempre tenuto i contatti con il patrimonio e ci ha sempre tenuto”.