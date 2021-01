Il mercato di Bordighera fa i conti con un altro giovedì senza clienti: scenario desolante sul lungomare (Foto)

Mentre il lungomare smaltisce i ‘postumi della sbornia’ dovuta alla troppa acqua salata provocata dalla mareggiata, il mercato bordigotto fa i soliti conti con la poca affluenza di clienti, complice questa mattina, pandemia a parte, anche il maltempo, ulteriore ostacolo alle passeggiate votate agli acquisti in riva al mare. Nonostante il via libera, con qualche eccezione, del governo per l’approdo alle seconde case, nulla è cambiato.

Quindi le ruspe riparano i danni della tempesta tentando di appianare giorno dopo giorno la fin troppo tortuosa spiaggia costellata di buche e detriti e i commercianti sotto la pioggia provano a capire come affrontare il tortuoso e difficile periodo cercando di evitare l’ennesima buca per gli affari. Alle 12 in molti hanno già lasciato lungomare Argentina caricando la merce sui furgoni per poi inserire la prima e pensare già a quello che sarà il mercato di domani nella speranza che possa rivelarsi maggiormente fruttuoso.