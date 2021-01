Diano Marina: per la ricorrenza di San Sebastiano, Messa in ricordo degli agenti defunti

Questa mattina, 20 gennaio 2021, in occasione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono della polizia locale d’Italia, una rappresentanza del corpo di Polizia locale di Diano Marina guidata dal primo commissario Franco Mistretta e con la presenza del comandante a riposo Daniela Bozzano, ha voluto partecipare alla messa officiata dal cappellano dei vigili don Luca Parechini in ricordo degli agenti defunti di Diano e in particolare, quest’anno, anche di tutti i colleghi italiani che hanno perso la vita a causa del covid 19.

Don Luca nell'omelia ha sottolineato il prezioso lavoro reso dagli agenti al servizio della comunità dianese specie durante questa emergenza.