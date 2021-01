Dopo il caso positivo di lunedì scorso un altro bambino di un'altra classe dell'asilo ‘Stella’ del Principato di Monaco è risultato positivo ieri al Covid-19.

Il piccolo, così come gli altri alunni della classe interessata sono in quarantena fino a lunedì prossimo mentre i docenti entrati in contatto con lui, saranno sottoposti a tampone. Le altre classi dell’asilo continuano regolarmente le lezioni, nel rispetto delle attuali misure sanitarie.