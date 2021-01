La Direzione Sanitaria dell'Istituto Giannina Gaslini conferma che il bambino di Imperia, caduto da una finestra domenica scorsa in via Argine Destro, permane in confortanti condizioni di stabilità.

Questa mattina sarà sottoposto ad intervento chirurgico per il trattamento della frattura al braccio. La prognosi rimane, al momento, riservata.