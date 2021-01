Sanremo: al via l'ultimo atto del restyling di via Matteotti, iniziata la pavimentazione del primo tratto (Foto e Video)

Dovevano terminare entro la fine di gennaio ma, per lasciare maggiore tranquillità nel periodo delle feste natalizie, i lavori per la pavimentazione del primo tratto di via Matteotti finiranno per il 20 di febbraio, giusto in tempo per il Festival di Sanremo (2-6 marzo).

Si tratta della conclusione di una riqualificazione della storica via centrale, quella che si chiamava via Vittorio e quindi via Matteotti, il ‘salotto buono’ o la ‘vasca’ per chi, tra gli anni ’70 e ’80 l’ha consumata avanti e indietro tra le mega compagnie. Una strada simbolo, che unisce il Casinò con la piazza principale della città, passando dal leggendario Ariston, in mezzo ad una lunga serie di negozi, ambiti da residenti e turisti.

Una riqualificazione che comprende anche piazza Borea D’Olmo e via Mameli, che propongono la stessa pavimentazione arredi urbani simili e che potrà diventare luogo importante per appuntamenti e manifestazioni. Un restyling che, nato dall’Amministrazione Borea, è andato avanti con quella di Maurizio Zoccarato e che sta terminando nei due mandati di Alberto Biancheri. L’ultimo lotto è stato sicuramente quello più martoriato, visto che ha dovuto subito lo stop per il Festival dello scorso febbraio (che era stato comunque programmato) e per il lockdown da Covid-19.

Quello iniziato da poco è sicuramente l’ultimo atto e la ditta ‘Silvano’, dopo aver terminato via Mameli e piazza Borea D’Olmo (anch’esse ora trasformate in un bel ‘salotto’), sta sistemando la pavimentazione del tratto compreso tra l’Ariston e piazza Colombo. Finalmente una lunga passeggiata che sarà sicuramente apprezzata da tutti e che ora fa già pensare alla sua appendice proprio nella vicina piazza, per la quale si parla di pedonalizzazione, PalaFestival e spostamento della stazione Rt. Ma di questo se ne parlerà in futuro.