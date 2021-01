Settore ristorazione fotemente penalizzato, iniziativa nazionale di Fratelli d'Italia a sostegno della categoria

“Anche in Provincia di Imperia Fratelli d'Italia si schiera al fianco dei ristoratori, incredibilmente dimenticati dal Governo che pare occuparsi solamente della propria sopravvivenza piuttosto che risolvere gli urgenti problemi che ormai da un anno colpiscono il settore della ristorazione”. A dichiararlo è il Portavoce Provinciale di FdI Fabrizio Cravero.

Luca Lombardi, capogruppo in consiglio comunale a Sanremo, responsabile provinciale per il settore commercianti e attività produttive, interviene sull'argomento: “Il comparto della ristorazione è ormai sfiancato, anche a livello psicologico, da provvedimenti ad intermittenza che decidono su aperture e chiusure senza un minimo di programmazione o un adeguato preavviso. Approvvigionamenti e gestione del personale non possono essere decisi alla giornata e questa incertezza, ormai costante, sta creando dei danni ingentissimi, a fronte di ristori del tutto inadeguati”.

Fratelli d’Italia, per questi motivi, sta promuovendo un’iniziativa nazionale e locale per un’azione legale cumulativa contro il Governo. Le attività ed i ristoratori che vorranno aderire potranno inviare una mail a sosristoranti.fdi@gmail.com per avvalersi del sostegno di FDI, che si farà carico delle spese, nell’azione giudiziaria che sarà intrapresa.

"Anche ieri il nostro Presidente Nazionale ha sottolineato che il settore ristorazione non possa procedere in questa maniera: o si consente loro di aprire rispettando i protocolli oppure si prevedono Ristori del 75% rispetto al fatturato del 2019. Non esiste una terza via".