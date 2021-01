Imperia: bambino cade dal terrazzo al secondo piano in via Argine Destro, mobilitazione di soccorsi (Foto e Video)

Momenti di paura ma, per fortuna, sembra che le condizioni del bambino di quasi due anni caduto dal secondo piano di una palazzina di via Argine Destro ad Imperia, non sarebbero gravi.

Il piccolo è caduto per cause ancora in via d’accertamento dal balcone della casa, ubicata al secondo piano, da un'altezza di circa 5 o 6 metri e, sul posto, è intervenuto il personale medico del 118, le ambulanze della Croce Bianca e Rossa di Imperia, i Carabinieri e l’elicottero 'Grifo 1'. Il piccolo, miracolosamente, sembra si sia 'solo' rotto il braccio e la spalla mentre la testa ed altre parti vitali del corpo non avrebbero riportato danni. Trasportato in elicottero al Gaslini di Genova, in codice rosso, per le cure del caso. Al momento non verserebbe in pericolo di vita, ma occorre attendere l'arrivo presso l'ospedale genovese per avere un quadro più chiaro delle sue condizioni di salute.

I militari dell'Arma stanno effettuando accertamenti volti a ricostruire quanto è accaduto attraverso anche l'escussione dei vicini e del padre del bimbo. I genitori, di origine tunisina, disperati, hanno subito chiamato i soccorsi che stanno operando. Si tratta della stessa famiglia che avevano perso un figlio, caduto alcuni anni fa in via Parini, a pochi passi dall’ex stabilimento Agnesi. Il fatto risale al luglio del 2017 e, secondo quanto ricostruito, il bimbo che all'epoca aveva due anni e mezzo, stava giocando in terrazzo insieme ai fratellini con cui stava giocando. Fatalità ha voluto che il piccolo è caduto di sotto, facendo un volo di circa 6 metri e riportando gravi traumi. A causa, però della caduta il bimbo, dopo essere operato d'urgenza al 'Gaslini' è morto.