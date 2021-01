Al Congresso regionale dell’Anief Liguria, Maria Guarino confermata presidente. Laura Granato nominata coordinatore per la provincia d’Imperia

Si è concluso il congresso regionale Anief Liguria: Maria Guarino è stata confermata presidente, vicepresidente Andrea Parenti. Sono stati nominati anche i coordinatori provinciali: Andrea Parenti, Genova; Fabio Sorbara, Savona; Laura Granato, Imperia; Loredana Rizzo, La Spezia. Loredana Rizzo è stata nominata referente regione Ata.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ha sottolineato come il sindacato sia volto “al futuro, verso una scuola più giusta. Continueremo come sempre a portare avanti le nostre battaglie, per il bene dell’istruzione”.

Maria Guarino ha affermato che “questa riconferma alla guida di Anief Liguria rappresenta per me un segno di continuità con il passato e conferma il buon lavoro svolto. Inoltre è una sfida per il futuro: siamo ansiosi di poter partecipare al tavolo delle contrattazioni ai vari livelli. Siamo pieni di idee e proposte che vogliamo suggerire per poter rendere la scuola sempre più un luogo sicuro ove possa essere riconosciuta e retribuita adeguatamente la professionalità dell'intero personale scolastico (docente e Ata), senza che vi sia più la distinzione tra personale precario e di ruolo e le conseguenti discriminazioni a livello economico. Come docente di sostegno desidero una scuola sempre più inclusiva e accogliente con personale adeguatamente formato a cui possa essere data la possibilità di accedere ai percorsi di formazione in numero adeguato rispetto al fabbisogno scolastico e non, come purtroppo avviene oggi, col contagocce con conseguente danno verso gli studenti con bisogni educativi speciali. Infine ringrazio i collaboratori Anief Liguria e il presidente nazionale Marcello Pacifico per la riconfermata fiducia. Adesso ci rimettiamo al lavoro, verso nuove mete da raggiungere”.