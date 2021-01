Sanremo: flop totale per l'iniziativa '#IoApro', un solo ristorante aperto con 30 clienti, tutti identificati (Foto)

E’ stato un flop totale anche a Sanremo, come ad Imperia, l’iniziativa ‘#IoApro’, organizzata in tutta Italia. Alle 18 o poco più tutti i locali hanno regolarmente chiuso con, quelli che poteva, che hanno continuato con l’asporto.

All’ora X in piazza Bresca, luogo storico della ‘movida’, luci spente in tutti i locali sotto l’occhio delle forze dell’ordine che hanno verificato che tutto si svolgessero regolarmente, mettendo in campo un po’ di elasticità senza essere fiscali al 100% sull’orario previsto.

Alle 18.15 nessuno era più presente in piazza e l’attenzione si è spostata sui ristoranti. Le ‘voci di corridoio’ davano due o tre locali che erano pronti a tenere aperto ma, alla fine, uno solo ha allestito tavoli e sedie, dove si sono accomodate circa 30 persone. Non appena è iniziata la cena subito il blitz delle forze dell’ordine.

Identificati i titolari del locale e gli avventori. Per il ristorante c’è il rischio di 400 euro di multa e la chiusura per 30 giorni. Multa identica per ogni cliente e, per tutti la possibilità di risparmiare pagando 280 euro, entro 5 giorni.

Molti i controlli delle forze dell'ordine ai molteplici assembramenti di giovani, soprattutto a Pian di Nave e attorno ai bar, dove si pratica l'asporto.