Nuovo Dpcm e allungamento della chiusura dei Casinò: tre Senatori di maggioranza ne chiedono la riapertura

I senatori del Pd Andrea Ferrazzi e Vito Vattuone (Pd) insieme ad Albert Lanièce (Gruppo per le Autonomie) hanno chiesto al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, iniziative che favoriscano la rapida ripresa delle attività dei Casinò, tra cui ovviamente anche quello di Sanremo, in condizioni di piena sicurezza per i lavoratori impiegati e per la clientela.

Gli stessi Senatori hanno chiesto di adottare misure specifiche “Per superare, in prospettiva futura, la difficile situazione in cui si trovano ad operare le case da gioco, ovviamente quella matuziana ma anche di Venezia e Saint Vincent. I tre parlamentari hanno inviato al Ministro una interrogazione a risposta orale, dopo aver letto i contenuti del Dpcm in vigore da domani, all’interno del quale è specificato come sia stata prevista una ulteriore sospensione dell'attività dei casinò fino al 5 marzo.

I tre Senatori, nella loro Interrogazione, hanno sottolineato come a Sanremo, ma anche a Saint Vincent e Venezia, siano state chiuse le sale da tempo, pur avendo adottato un rigido protocollo gestionale, ritenuto da più parti ancor più restrittivo rispetto alle norme generali, che ha consentito di mantenere aperte le proprie sedi in condizioni ritenute da tutti di piena sicurezza sia per i lavoratori impiegati che per la clientela.

Le direzioni dei tre Casinò, tra l’altro, viste le enormi difficoltà economiche e finanziarie per la chiusura durante le feste, hanno confermato la piena disponibilità a rafforzare ulteriormente i protocolli gestionali, riducendo ancora i possibili ingressi oltre ad un ulteriore innalzamento dei livelli di controllo e sicurezza per il personale addetto e la clientela.

“L'obiettivo dei Casinò – terminano i tre Senatori - è quello di una rapida riapertura delle proprie sedi, necessaria e indispensabile a mantenere, per quanto possibile, l'equilibrio economico e finanziario aziendale e a preservare oltre un migliaio di posti di lavoro, a cui si aggiunge tutto l'indotto anch'esso in grave difficoltà a seguito della chiusura del Casinò”. Secondo Ferrazzi, Lanièce e Vattuone, se non si deciderà una rapida riapertura le tre case da gioco, compresa quindi quella di Sanremo, sarebbero a forte rischio di definitiva chiusura per insostenibilità economica.